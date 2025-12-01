US-Industrie beschleunigt Talfahrt - Weniger Neuaufträge

Auf das Verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA. Die Unternehmen berichteten von sinkenden Neuaufträgen - zum neunten Mal in den vergangenen zehn Monaten. Auch stiegen die Einkaufskosten. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben die Preise für einige Importwaren erhöht und die Nachfrage gedämpft. Die Auftragsbestände schrumpften weiter.

Das hat Folgen für die Beschäftigung. Die Hersteller setzten ihren "beschleunigten Personalabbau aufgrund der unsicheren kurz- bis mittelfristigen Nachfrage" fort, betonte das Institut.