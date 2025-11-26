US-Börsen gehen zur Wochenmitte höher aus dem Handel

Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

Die zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember brachten den Märkten am Berichtstag weiteren Rückenwind. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

Mit Blick auf heute Konjunkturveröffentlichungen hat sich die US-Wirtschaft einer Umfrage der Fed zufolge in den vergangenen Wochen kaum verändert. Zugleich schwächte sich jedoch die Beschäftigung in etwa der Hälfte der zwölf Fed-Bezirke ab und die Konsumausgaben gingen zurück, wie aus dem Fed-Konjunkturbericht, dem sogenannten "Beige Book", hervorgeht. Laut dem Bericht setzten viele Firmen eher auf Einstellungsstopps oder die natürliche Fluktuation als auf Entlassungen.

An der Spitze des S&P-500 gingen die Aktien des Index-Neulings Robinhood um 10,9 Prozent höher aus dem Handel. Am Markt kam gut an, dass der Online-Broker zusammen mit dem Finanzunternehmen Susquehanna die Mehrheit an der Derivatebörse LedgerX übernimmt.

Für Oracle ging es um vier Prozent nach oben. Der Softwarekonzern erhalte aktuell wenig oder gar keine Anerkennung für seine Aktivitäten rund um Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Brad Zelnick von Deutsche Bank Research.

Die Anteilscheine von Autodesk stiegen um 2,4 Prozent. Dieses Softwareunternehmen punktete mit seinen Quartalszahlen. Deutsche Bank Research sah sie deutlich über den Erwartungen. Analyst Bhavian Shah stufte die Aktien daraufhin hoch und rät nun zum Kauf.

Durchwachsene Nachrichten kamen aus dem Hardware-Sektor. Die Papiere von Dell gewannen 5,8 Prozent, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und sein Absatzziel für KI-Server angehoben hatte. Dagegen büßten die Titel von HP Inc fast 1,4 Prozent ein. Der Dell-Branchenkollege enttäuschte mit seinem Ergebnisausblick.

Mit Urban Outfitters überzeugte ein weiterer Einzelhändler mit einer starken Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen hatte einen Umsatz- und Ergebnisanstieg für das vergangene Quartal berichtet. Zur Wochenmitte schnellten die Anteilscheine um 13,5 Prozent in die Höhe und näherten sich damit ihrer Rekordmarke aus dem August. Am Dienstag hatten bereits Kohl's und Abercrombie & Fitch die Anleger mit einer Anhebung ihrer Ziele euphorisiert.