Abo

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken weiter

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Jobmarkt zeigt sich in den USA weiter robust
 © SCOTT OLSON, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
©SCOTT OLSON, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen. In der vergangenen Woche wurden 189.000 Anträge verzeichnet, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 6.000 weniger als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten im Schnitt mit 196.000 Anträgen gerechnet.

von

Der Wert der Vorwoche wurde leicht nach oben revidiert - um 1.000 auf 195.000. Grundsätzlich gilt die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt als robust, und die Zahl der Hilfsanträge als niedrig. Nachdem der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September allerdings Anzeichen von Schwäche gezeigt hatte, wird der Bericht für Oktober am Freitag erwartet.

In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch ein robuster Arbeitsmarkt zum Mandat der Fed. Zuletzt hatte die Notenbank Ende Oktober die Leitzinsen unverändert in der Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird allerdings im Dezember wegen der erhöhten Inflation mit einer Leitzinserhöhung gerechnet.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!