US-Börsen zur Eröffnung moderat tiefer

Verluste bei Tech-Schwergewichten
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT
Überwiegend schwächere Kurse von Schwergewichten des Technologiesektors haben Montag den Frühhandel an den US-Börsen geprägt. Für den US-Leitindex Dow Jones hatte das ein Minus von 0,25 Prozent auf 48.588,7 Punkte zur Folge. Beim technologielastigen Nasdaq Composite ging es stärker abwärts, er büßte 0,47 Prozent auf 23.481,1 Zähler ein. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,31 Prozent auf 6.908,2 Einheiten.

Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende indes nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind auch die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering.

Mit minus 1,3 Prozent waren die Nvidia-Papiere die klaren Verlierer im Dow Jones. Die restlichen Titel im Leitindex bewegten sich nicht stark. Abseits des Dow bremsten Tesla um zwei Prozent. Alphabet büßten 0,5 Prozent ein, Palantir verbilligten sich um 1,8 Prozent.

Digitalbridge kletterten um knapp zehn Prozent. Informierten Personen zufolge ist der japanische Telekom- und Medienkonzern Softbank in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Akquisition von Digitalbridge, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren.

