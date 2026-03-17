US-Börsen zur Eröffnung mit moderaten Gewinnen erwartet

Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 47.075 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq-100 erwartet IG ebenfalls 0,2 Prozent im Plus bei 24.701 Punkten.

Die israelische Luftwaffe flog nach eigenen Angaben große Wellen neuer Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon. Irans Streitkräfte konterten diese laut dem staatlichen iranischen Rundfunk mit neuen Raketenangriffen auf Israel. Auch aus dem Libanon gab es wieder Raketenschläge gegen den südlichen Nachbarn.

Am Markt gilt es als ausgemacht, dass die amerikanischen Währungshüter den Leitzins auf ihrer morgigen Sitzung nicht ändern werden. Angesichts der kriegsbedingten Unsicherheit träten die jüngsten Konjunkturdaten wie etwa zur Inflationsentwicklung in den Hintergrund, schrieb Naomi Fink, Chief Global Strategist von Amova Asset Management. Die jüngste Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern zeigt zudem, dass diese inzwischen pessimistischer geworden sind und die Barmittelbestände in ihren Portfolios erhöht haben.

Im Blick steht am Mittwoch auch der im Mai anstehende Führungswechsel bei der Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf den scheidenden Vorsitzenden Jerome Powell ausübt. Am Wochenende hatte Trump in seinem Machtkampf mit Powell eine Schlappe erlitten: Ein US-Bundesrichter hatte Vorladungen des Justizministeriums aufgehoben, die sich an die Notenbank richteten.

Im Jänner hatte der Fed-Chef selbst die Vorladung bekanntgemacht. Zudem soll das Justizministerium mit einer Anklage gedroht haben. Der Vorwurf lautete demnach damals, dass Powell im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben soll. Er wies das zurück.

Die Aktien von Uber gewannen am Dienstag vorbörslich 3,9 Prozent, nachdem der Fahrdienstvermittler und der Chipriese Nvidia einen Ausbau ihrer Kooperation für autonome Fahrzeuge bekannt gegeben hatten. Im Kielwasser von Uber ging es für die Titel von Konkurrent Lyft um 3,5 Prozent hoch.

Bei der Fluggesellschaft Delta sorgte der angehobene Umsatzausblick auf das laufende Quartal für ein Kursplus von 5 Prozent.

Dass der Elektroautobauer Tesla zusammen mit dem südkoreanischen Unternehmen LG Energy Solution eine Batteriefabrik im US-Bundesstaat Michigan errichten will, ließ die Tesla-Titel indes kalt.