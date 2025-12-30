Trend Logo
Abo

US-Börsen zur Eröffnung mit leichten Abgaben

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den vorletzten Handelstag des Jahres gestartet. Der Dow Jones sank um 0,09 Prozent auf 48.417,01 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

von

Der marktbreite S&P-500 stieg um marginale 0,02 Prozent auf 6.907,03 Punkte. Für den Nasdaq Composite ging es in den ersten Handelsminuten ebenfalls um 0,02 Prozent auf 23.479,95 Einheiten hinauf. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 stark entwickelt.

Im US-Leitindex waren Goldman Sachs mit minus 0,6 Prozent die größten Verlierer. Auch Home Depot zeigten sich mit Verlusten in dieser Größenordnung, ebenso wie IBM. Dagegen konnten die Aktien von UnitedHealth Zuwächse von 2,1 Prozent verzeichnen.

An wichtigen Konjunkturdaten wird am Abend das jüngste Zinssitzungsprotokoll der Federal Reserve veröffentlicht, auf das Investoren einen Blick werfen werden. Insgesamt dürfte sich der Handel angesichts des Jahreswechsels in ruhigen Bahnen bewegen.

Über die Autoren

Logo