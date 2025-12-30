US-Börsen zur Eröffnung mit leichten Abgaben

Der marktbreite S&P-500 stieg um marginale 0,02 Prozent auf 6.907,03 Punkte. Für den Nasdaq Composite ging es in den ersten Handelsminuten ebenfalls um 0,02 Prozent auf 23.479,95 Einheiten hinauf. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 stark entwickelt.

Im US-Leitindex waren Goldman Sachs mit minus 0,6 Prozent die größten Verlierer. Auch Home Depot zeigten sich mit Verlusten in dieser Größenordnung, ebenso wie IBM. Dagegen konnten die Aktien von UnitedHealth Zuwächse von 2,1 Prozent verzeichnen.

An wichtigen Konjunkturdaten wird am Abend das jüngste Zinssitzungsprotokoll der Federal Reserve veröffentlicht, auf das Investoren einen Blick werfen werden. Insgesamt dürfte sich der Handel angesichts des Jahreswechsels in ruhigen Bahnen bewegen.