US-Börsen zur Eröffnung mit Gewinnen erwartet

Knapp eine Stunde vor der Startglocke indizierte der Broker IG Markets den Dow rund ein Prozent höher auf 53.040 Punkte. Damit fehlte dem Index nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern. Der Nasdaq 100 wurde moderat höher indiziert bei 28.310 Punkten. Hier ist es noch ein weiterer Weg aufwärts zu einem Rekordwert.

US-Präsident Donald Trump kündigte nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf den Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik an. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.

Im Fokus standen die Aktien von Bristol-Myers Squibb, die vorbörslich um 4,6 Prozent stiegen. Der britische Pharmariese Astrazeneca erwägt eine Übernahme seines US-Wettbewerbers, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Die auch an der New York Stock Exchange gelisteten Astrazeneca-Aktien büßten dagegen gut 5 Prozent ein.

Eine höhere Gewinnprognose von Marriott International für das laufende Jahr war den Anlegern nicht genug. Die Papiere der Hotelkette büßten vorbörslich 3,7 Prozent ein.