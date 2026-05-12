US-Börsen zur Eröffnung mit Abgaben, Dow Jones -0,7 %

Der Dow Jones Industrial fiel in der ersten halben Stunde um 0,65 Prozent auf 49.379,39 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte nach seinem Allzeithoch vom Wochenstart 0,56 Prozent auf 7.371,44 Zähler ein. Auch der technologielastige Nasdaq Composite pausierte seine Rekordjagd, für ihn ging es um 0,84 Prozent auf 26.053,63 Einheiten hinab.

In den vergangenen Wochen hätten Unternehmensberichte die geopolitischen Risiken eine Zeit lang verdrängt, hieß es am Markt. Von Seiten der Berichtssaison kamen am Dienstag aber vermehrt schlechte Nachrichten. Der Kurs von Zoominfo Technologies stürzte im frühen Handel um knapp ein Drittel ab, nachdem der Datensoftware-Anbieter unter seinen Anlegern mit einem enttäuschenden Ausblick Wachstumssorgen weckte.

Prozentuell zweistellig waren auch die Kursverluste bei Gitlab (Aktie minus 10,5 Prozent), Under Armour (minus 20 Prozent) und Hims & Hers Health (minus 13,7 Prozent). Das Tech-Unternehmen Gitlab sorgte mit angekündigten Stellenstreichungen für Aufsehen, während die beiden anderen Unternehmen aus dem Sportartikel- und Telemedizinbereich mit Gewinnausblicken die Erwartungen verfehlten.

Das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power überzeugte seine Anleger hingegen mit den Zahlen zum ersten Quartal. Analysten lobten, dass große Kunden wie etwa Amazon und Walmart das Wachstum vorantrieben. Die Titel gewannen 3,4 Prozent.

Die Aktien des Drohnen-Spezialisten Aevex legten nach positiven Äußerungen von Analysten um mehr als neun Prozent zu. Seit dem Börsengang im April bleibt die Kursentwicklung aber durchwachsen. Gelobt wird das Wachstumspotenzial, doch es gibt auch kritische Stimmen zur derzeit hohen Abhängigkeit als Lieferant der Ukraine.

Auch Nachrichten zu Übernahmen bewegten. Ebay lehnte eine Offerte ab, die der Chef des Computerspielhändlers Gamestop angekündigt hatte. Beide Aktien reagierten mit Verlusten, bei Gamestop waren diese mit drei Prozent etwas deutlicher.

Der Kurs von Wendy's dagegen schnellte um rund zehn Prozent hoch. Der "Financial Times" zufolge bemüht sich der bereits beteiligte Finanzinvestor Trian um die Unterstützung anderer Investoren für eine Übernahme der Fast-Food-Kette.