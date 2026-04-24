US-Börsen uneinheitlich - Nasdaq weiter auf Rekordjagd

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Beamter, dass der iranische Außenminister in Islamabad erwartet werde, wo es eine zweite Gesprächsrunde zwischen Teheran und Washington geben könnte. Daraufhin gaben die Ölpreise zuletzt wieder etwas nach.

Der Nasdaq Composite legte kurz nach dem Sitzungsauftakt weitere 0,39 Prozent auf 24.533 Einheiten zu. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab hingegen 0,39 Prozent auf 49.117 Punkte nach. Er besteht überwiegend aus Standardwerten, also Aktien traditioneller Industriebranchen. Der breit gefasste S&P-500 verbesserte sich leicht um 0,09 Prozent auf 7.114 Punkte.

All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, seien angesichts der starken Berichte aus der Chipbranche nun wohl eines Besseren belehrt worden, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.

So erreichte die Intel-Aktie erstmals seit rund 26 Jahren wieder ein Rekordhoch. Das Papier des Chipkonzerns absolvierte einen Kurssprung um 22 Prozent auf 81,52 US-Dollar. Die letzte Bestmarke datiert aus dem Jahr 2000 und lag etwas unter 76 Dollar. Wegen der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus übertraf Intel die Wall-Street-Erwartungen deutlich. Im vergangenen Quartal seien sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkauft worden, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch Preissteigerungen hätten durchgesetzt werden können. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr wurde deutlich angehoben.

MaxLinear sprangen beachtliche fast 70 Prozent nach oben, denn auch das Unternehmen für elektronische Hardware begeisterte mit einem starken Quartal und höher gestecktem Umsatzziel für das zweite Quartal.

Procter & Gamble überzeugte mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, wobei die Beauty-Sparte des Konsumgüterkonzerns der Treiber war. Die im Dow zu findende Aktie legte kurz nach dem Börsenstart um 3,5 Prozent zu.

Comfort Systems USA gewannen vergleichsweise magere 0,4 Prozent. Auch das Unternehmen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik übertraf mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street.

Eine Aufnahme der Bewertung von Hims & Hers Health durch die US-Bank JPMorgan mit "Overweight trieb die Aktie des Telemedizin-Unternehmens um vier Prozent hoch. Analyst Cory Carpenter schrieb, dass das Unternehmen eine "führende Direktvertriebsplattform im Gesundheitswesen mit 2,5 Millionen Abonnenten in verschiedenen Fachbereichen (...) und einer wachsenden Zahl internationaler Märkte" sei. Dazu zähle auch der Bereich Gewichtsabnahme, dessen Ausblick seit dem Ende von Lieferengpässen unsicher geworden sei. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Novo Nordisk könnte aber einen Wendepunkt markieren.