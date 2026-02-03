US-Börsen uneinheitlich, Dow nach Rekordhoch kaum bewegt

Der Dow Jones Industrial markierte in den ersten Handelsminuten ein neues Rekordhoch. Rund eine halbe Stunde nach Sitzungsauftakt notierte er noch 0,13 Prozent höher bei 49.467 Punkten. Der marktbreite S&P-500 verlor 0,25 Prozent auf 6.959 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite gab um 0,69 Prozent auf 23.431 Punkte nach.

Größere Abgaben gab es bei den Aktien des Zahlungsdienstleisters PayPal, die um knapp 18 Prozent absackten. Das Unternehmen blieb im Schlussquartal mit dem Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Es ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bisher den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen.

Ganz anders die Aktien des Technologiekonzerns Palantir, die um gut sieben Prozent zulegten. Die geschäftliche Dynamik habe sich zum Jahresende 2025 auf breiter Front beschleunigt, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Bank Jefferies zur Quartalsbilanz von Palantir.

Bewegung gab es auch im Pharmasektor. Aktien von Pfizer verloren 3,8 Prozent. Der Gewinn des Unternehmens je Aktie im vierten Quartal liegt laut Händlern deutlich unter der Markterwartung. Papiere von Merck & Co zogen dagegen um 3,5 Prozent an, obwohl die Umsatzprognose des Dow-Schwergewichts für das laufende Jahr hinter den Erwartungen zurückblieb.

Um drei Prozent fester tendierten PepsiCo-Aktien. Der Getränke- und Snack-Hersteller senkt für wichtige Marken wie Lay's und Doritos die Preise um bis zu 15 Prozent.