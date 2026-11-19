Für den marktbreiten S&P-500 ging es um 0,98 Prozent auf 7.395 Punkte bergauf. Der zuletzt schwache Leitindex Dow Jones, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, konnte sich mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 50.217 Punkte lediglich stabilisieren.

Die durch ihren KI-Assistenten Claude bekannt gewordene Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden US-Dollar ein Rekordbörsengang gelungen. Der Schritt gilt als Meilenstein für die gesamte Branche, denn der OpenAI-Konkurrent wird zum ersten reinen KI-Labor, das an der Börse handelbar ist.

Mit Hochspannung erwartet wird jetzt der erste Börsenkurs des Unternehmens. "Eine erfolgreiche Erstnotiz könnte nicht nur den Wert dieser Beteiligungen unterstreichen, sondern auch das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken", beschrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Bedeutung des Börsengangs. "Sollte die Aktie dagegen nach dem Handelsstart unter Druck geraten, dürften die Anleger auch die Bewertungen und Investitionsstrategien der großen Technologieunternehmen kritischer hinterfragen."

Für gute Stimmung bei Technologiewerten sorgte bereits vor dem Anthropic-Erstkurs der überraschend hohe Ausgabepreis der Anthropic-Aktien. Der Zeichnungspreis wurde mit 83 Dollar je Aktie festgelegt, was über der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar lag. In Folge waren Aktien mit einem Bezug zur KI-Branche im Frühhandel stark gesucht. Die Aktien der Hersteller von Chips für KI-Anwendungen Broadcom, Micron, AMD und Intel legten zwischen 3 und knapp 7 Prozent zu.

Ebenfalls gefragt waren Aktien aus der Branche Cyber-Sicherheit. Palo Alto Networks gewannen 6,8 Prozent und in ihrem Kielwasser Crowdstrike 6,3 Prozent. Palo Alto Networks überzeugte mit Quartalszahlen und übernimmt den KI-Spezialisten Applied Computer.

Doch es gibt auch skeptische Stimmen: "Das Besondere bei Anthropic dürfte sein, dass KI für viele Menschen keine abstrakte Zukunftsvision mehr darstellt. KI-Anwendungen sind bereits im Alltag erlebbar und damit greifbar, was wiederum eine emotionale Nähe schafft", schrieb Marktexperte Timo Emden von Captrader. Wenn aber Begeisterung und die Angst, etwas zu verpassen, Anlageentscheidungen stärker beeinflussten als Fundamentaldaten, sei größte Vorsicht angezeigt.

Die Aktien von Take Two Interactive konnten nicht mehr vom Start des mit großer Spannung erwarteten Videospiels "Grand Theft Auto VI" profitieren: Sie sanken um 2,2 Prozent. Analysten verwiesen auf hohe Kosten für die Entwicklung der neuen Version.

Schlecht wurden die von Walmart vorbörslich gemeldeten Quartalszahlen aufgenommen. Die Aktien des Einzelhandelsriesen fielen zuletzt um 2,0 Prozent, obwohl Walmart seine Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben hat.