Die zuletzt schlechte Stimmung im weltweiten Technologie-Segment scheint sich dank der Fantasie des billionenschweren Börsengangs von Anthropic einstweilen etwas zu bessern, hieß es von Marktexperten. Nachdem selbst der KI-Branchenprimus Nvidia mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, hoffen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls.

Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Ein gelungener Start scheint damit sicher.

Eine Branchenbetrachtung in Europa zeigte auch den Technologiesektor mit Abstand am weitesten im Plus. Vor allem Werte aus dem Halbleiterbereich zogen merklich an. Aixtron, STMicroelectronics, ASM International und BE Semiconductor gewannen bis zu 5,2 Prozent.

Am stärksten gemieden wurden hingegen Nahrungsmittel- und Getränkehersteller. Anheuser Busch fielen um 2,4 Prozent. Campari schwächten sich um 1,2 Prozent ab und Danone fielen um 1,1 Prozent.

Fortschritte bei der geplanten Übernahme haben die Aktien von UniCredit und der Commerzbank im Finanzbereich überdurchschnittlich angetrieben. Die deutsche Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen den Erwerb der Commerzbank durch die Unicredit auf. Der Bund habe eine gemeinsame Basis mit der italienischen Großbank gefunden, erklärte der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er verwies auf klare Zusagen, unter anderem zum Standort Deutschland. Die Commerzbank-Papiere gewannen 1,2 Prozent und die Aktionäre der Bank Austria-Mutter verbuchten ein Plus von 1,6 Prozent.