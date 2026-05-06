US-Börsen steigen dank Nahost-Hoffnung und KI-Euphorie

Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel erstmals seit dem 12. Februar wieder über die stark beachtete Marke von 50.000 Punkten, konnte sich jedoch nicht darüber halten. Letztlich gewann der US-Leitindex 1,24 Prozent auf 49.910,59 Zähler. Der marktbreite S&P-500, der erneut ein Rekordhoch erklomm, schloss mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 7.365,12 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es am Ende - ebenfalls mit einem weiteren Höchststand - um 2,02 Prozent auf 25.838,94 Punkte nach oben.

Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zugesichert, keine Atomwaffen zu besitzen. Teheran habe zudem auch bei anderen Punkten zugestimmt, sagte der Republikaner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Welche Punkte das sein sollen, ließ er offen. Trump bezeichnete die jüngsten Gespräche mit dem Iran als "sehr gut". "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen Deal machen werden", sagte er. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai hatte zuvor Berichte als überzogen zurückgewiesen, wonach beide Kriegsparteien kurz vor dem Abschluss eines Abkommens stünden.

Für Euphorie sorgen laut Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des Halbleiterkonzerns AMD. "Selbst die kühnsten Erwartungen wurden geschlagen", lobte Lipkow. Analysten hoben ihre Kursziele für AMD deutlich an. Goldman Sachs und Bernstein sprachen zudem Kaufempfehlungen aus. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider von Goldman. Die AMD-Aktie sprang auf ein Rekordhoch und endete fast 19 Prozent im Plus.

Um deutlich mehr als zwei Prozent nach oben auf ein Rekordhoch kletterten die Anteilscheine des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Zuvor hatte die auf die Tech-Branche spezialisierte Wirtschaftspublikation "The Information" berichtet, dass das KI-Unternehmen Anthropic plant, über einen Zeitraum von fünf Jahren rund 200 Milliarden Dollar bei Google auszugeben.

Eine verbesserte Profitabilität im Streaming-Geschäft von Walt Disney sowie höhere Ausgaben von Gästen in den Resorts des Freizeitkonzerns und auf dessen Kreuzfahrten sorgten für einen Kursgewinn von 7,5 Prozent. Damit standen sie an der Spitze des Dow-Jones-Index. Bereinigter Gewinn und Umsatz von Disney übertrafen die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Für die Papiere von Super Micro Computer ging es um fast 25 Prozent aufwärts. Der Serverspezialist überzeugte mit seinem Quartalsbericht. Eine starke Nachfrage nach KI-Servern trieb den Umsatz hoch. Zudem meldete er Margenverbesserungen und überzeugte mit seinem Gewinnausblick.

Die Titel von Corning schnellten um 12 Prozent auf ein Rekordhoch nach oben. Der Glasfaserkabel-Hersteller ist eine umfassendere Partnerschaft mit Nvidia eingegangen, die auf den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz abzielt. Nvidia erwirbt im Zuge des Geschäfts Bezugsrechte für Corning-Aktien im Wert von 500 Millionen Dollar. Corning verpflichtete sich, die US-Produktionskapazität von Glasfaserkabel für KI-Rechenzentren um mehr als 50 Prozent zu steigern.

Die Anteilscheine von Uber stiegen um 8,5 Prozent. Die Quartalskennziffern und der Ausblick des Fahrdienstvermittlers fielen besser als erwartet aus.

Die Titel von Kraft Heinz gewannen 2,4 Prozent. Der Ketchup-Hersteller überzeugte mit der Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Quartal.