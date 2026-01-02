US-Börsen starten uneinheitlich: Dow behauptet, Nasdaq fest

Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat am ersten Handelstag des neuen Jahres den Tech-Werten frischen Schwung verliehen. Stark gesucht waren vor allem Aktien von Firmen aus der Halbleiterbranche. So belegten die Chipwerte ASML (plus 8,9 Prozent), Micron Technology (plus 7,7 Prozent), Intel (plus 7,2 Prozent) und ARM Holdings (plus 6,0 Prozent) im Frühhandel die Spitzenplätze im Nasdaq-100. Verhältnismäßig moderat fielen im Vergleich die Gewinne von Nvidia aus. Die Aktien des KI-Chippioniers gewannen 2,8 Prozent.

Gute Vorgaben für den Technologiesektor und die KI-Werte kommen aus Asien: Dort profitierten Baidu von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte. Ferner feierte der Entwickler von KI-Chips, Biren Technology, ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung kletterten auf ein Rekordhoch.

Nachrichten gab es zum Jahresstart von Tesla. Die Tesla-Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Der Elektroauto-Pionier brachte weltweit 418.227 Fahrzeuge zu den Kunden, das waren 15,6 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. An der Börse legten Tesla-Aktien trotz der schlechten Nachrichten 0,8 Prozent zu.

Die am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Der von S&P ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Industrie hatte mit einem Stand von 51,8 Punkten genau die Schätzung getroffen. Ebenfalls auf der Agenda stehen Zahlen zum Bausektor.