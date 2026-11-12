Der Dow Jones stieg um 0,10 Prozent auf 52.538,71 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,24 Prozent auf 7.601,39 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,41 Prozent auf 25.362,62 Einheiten hinab, er konnte somit seine frühen Verluste der ersten Handelsminuten merklich eingrenzen.

Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hatte bereits vor dem Rücktritt seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie gestrichen und sein Kursziel auf 200 US-Dollar halbiert. Nachdem am Wochenende die Affäre Huangs mit einer möglichen chinesischen Spionin bekannt geworden war, berichteten Medien am Mittwoch über eine weitere Affäre mit einer hochrangigen Mitarbeiterin aus dem eigenen Haus.

Im Sog der Rücktrittsmeldung von Huang fielen auch Papiere anderer Tech-Konzerne wie Coreweave (minus sieben Prozent), Sandisk (minus 5,2 Prozent) und Seagate (minus 2,3 Prozent) deutlich.

Aktien von Nvidia-Konkurrenten dagegen zeigten sich im Plus. So gewannen etwa AMD 2,8 Prozent und Broadcom fast fünf Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Führungssorgen bei Nvidia auf Marktanteilsgewinne der beiden Chiphersteller.

Eli Lilly gewannen 2,9 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei.

Im Blick könnten zudem die Papiere des Chipmaschinenbauers Applied Materials und des Netzwerktechnik-Spezialisten Cisco stehen, denn beide werden nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte vorlegen.