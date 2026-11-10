Die vor Börsenstart gemeldeten Daten zu den Verbraucherpreisen im Oktober fielen höher als erwartet aus, was Sorgen vor einer stärkeren als bisher erwarteten Leitzinserhöhung im Dezember schüren dürfte. Hinzu kommt, dass US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller in jüngsten Aussagen nicht nur eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet hat, sondern dabei auch eine kräftige Anhebung nicht ausschließt.

Unternehmensseitig steht vor allem der Börsengang des Chatbot-Claude-Betreibers Anthropic im Fokus. Angepeilt wird eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar. Die aber liegt deutlich unter der zuvor am Markt diskutierten möglichen Bewertung. "Die Ernüchterung in Sachen KI geht weiter", sagte ein Börsianer dazu.

Unter Druck kamen am Dienstag Nvidia-Aktien und büßten im Frühhandel 3,7 Prozent ein. Am Vortag hatte Nvidia in einem starken Marktumfeld bereits mehr als 4 Prozent eingebüßt. Nvidia-Konzernchef Jensen Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein. So soll er eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, die nach Vermutungen von US-Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig war. China dementierte dies. Nun ermittelt das FBI.

Die Aktie von Groupon brach im Frühhandel um gut 20 Prozent ein. Der Online-Marktplatz für Rabatte senkte seine Jahresumsatzprognose. Take-Two Interactive Software gewannen hingegen 5,8 Prozent. Der Videospiele-Entwickler gab einen als konservativ eingestuften Ausblick bekannt, denn am Markt wird mit hoher Spannung auf "Grand Theft Auto VI" gewartet. Der Blockbuster der Tochter Rockstar soll am 19. November offiziell erscheinen.