Besonders die weiter sinkenden Ölpreise helfen den Aktienkursen nach oben. US-Präsident Donald Trump hatte die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Seeblockade gegen den Iran werde zwar aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant. Damit erhöhten sich nach Ansicht von Marktteilnehmern die Chancen auf eine diplomatische Lösung.

Angesichts steigender Inflationsgefahr im Euroraum steuert die EZB laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane wohl auf eine dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr zu. Ein solcher Schritt sei "klug", falls sich die Datenlage bis zur Zinssitzung im Dezember nicht ändere, sagte der Ire am Dienstag Bloomberg TV. Ende des Jahres sei mit einer Inflationsrate von "ein wenig" über vier Prozent zu rechnen.

In den Fokus rücken heute Nachmittag die US-Verbraucherpreise. Laut den Experten der Helaba eine der wichtigsten Datenveröffentlichungen. Das gelte besonders nach den in der letzten Woche deutlich schwankenden Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed und der Tatsache, dass die Marktteilnehmer einer Zinserhöhung im Dezember eine hohe Wahrscheinlichkeit einräumen, diese aber nicht vollständig eingepreist sei, schreiben die Helaba-Analysten in einem Kommentar.

In Österreich hat Mayr-Melnhof bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. "Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar. Mayr-Melnhof-Aktien sprangen heute an der Spitze des ATX bisher 13,7 Prozent in die Höhe.

Wie gestern wird auch heute der ATX hauptsächlich von den schwergewichteten Bankenwerten getragen. Erste Group, Raiffeisen Bank International und BAWAG bauten heute zwischen 4,0 und 2,7 Prozent auf. Das derzeit positive Techumfeld bringt AT&S auf derzeit plus 2,7 Prozent.

Wenig überraschend angesichts fallender Ölpreise ist in Europa der Sektor Oil&Gas mit den größten Abgaben. Das spüren auch die Papiere der OMV, die am Ende des ATX-Segments bis 1,8 Prozent nach unten gingen. Mit 1,4 Prozent und 0,4 Prozent fanden sich noch Lenzing und Palfinger im ATX im Verlustbereich.