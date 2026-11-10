Der deutsche DAX schloss mit einem Aufschlag von 0,31 Prozent und 26.347,45 Zählern. Der britische FTSE fiel um 0,29 Prozent auf 10.751,59 Punkte.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober etwas stärker als erwartet um 0,4 Prozent gestiegen, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Analysten zufolge verstärkten die Daten die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember. "Vor dem Hintergrund dieser Inflationsentwicklung sollte eine Fed-Leitzinserhöhung auf der Gremiensitzung im Dezember in Stein gemeißelt sein, zumal auch der Arbeitsmarktbericht positiv überraschen konnte", schrieb der LBBW-Ökonom Dirk Chlench in einer ersten Reaktion.

An der Spitze der Einzelsektoren lagen am Dienstag Finanzwerte und konjunkturzyklische Aktien. Im Technologiesegment fielen Infineon positiv auf. Der Halbleiterhersteller erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Die Aktie gewann knapp ein Prozent.

Aktien von Henkel stiegen nach gut aufgenommenen Quartalszahlen um 4,4 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit März. Der Konsumgüterhersteller bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. Die Quartalszahlen seien insgesamt sehr stark und die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung, hieß es von Bernstein-Analysten.

Weniger gefragt waren dagegen defensive Werte. Im Telekomsektor verloren Aktien von Vodafone rund ein Prozent. Die Analysten der US-Bank JPMorgan sprachen von durchwachsenen Zahlen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie knapp verfehlt.

Schwächster Sektor waren die Ölwerte. Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise am Dienstag weiter nach unten. Diesmal kamen die Impulse aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen gewachsen.