Die Zweifel, wonach die Demokraten nach ihrem Wahlsieg den KI-Sektor stärker regulieren könnten, scheinen beseitigt zu sein. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Wie sich die Inflation in den USA im Oktober entwickelt hat, werden am Nachmittag anstehende Daten zeigen.

Ansonsten beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei steht in Frankfurt unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Der Halbleiterkonzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutlich anziehendes Wachstum im aktuellen Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg als Spitzenreiter im DAX um 5,3 Prozent. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.

Der Konsumgüterhersteller Henkel bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis um drei bis vier Prozent steigen, und die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen. Die Henkel-Titel legten im DAX um 2,0 Prozent zu und erklommen den höchsten Stand seit rund eineinhalb Jahren.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit den vollständigen Daten der kürzlich gescheiterten Pelacarsen-Studie sowie dem klinischen Feedback zu den jüngsten Daten für Remibrutinib bei Multipler Sklerose. Sein Urteil lautet "neutral beziehungsweise leicht positiv". Novartis zeigte sich heute in Zürich unbewegt bei 133,44 Franken.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie knapp verfehlt. Für Vodafone ging es heute in London um 1,92 Prozent auf 114,85 Pence nach unten.