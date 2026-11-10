Besonders die weiter sinkenden Ölpreise helfen den Aktienkursen nach oben. Der Ölpreis ist am Dienstag mit Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs erstmals seit August unter 90 Dollar je Barrel gefallen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner 89,86 US-Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent. Grund dafür sind Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran.

Auftrieb gibt es auch durch eine gute Performance an den Asienbörsen. Besonders technologielastige Märkte wiesen heute gute Gewinne aus und schieben die Techwerte an.

In den Fokus rückten heute die US-Verbraucherpreise, die im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte der Anstieg bei 0,6 Prozent gelegen. Noch hinterlassen sie keine Spuren an den Aktienmärkten.

In Österreich hat Mayr-Melnhof bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. "Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar.

Die Analysten der Baader Bank wiederum haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Mayr-Melnhof nach dem angekündigten Verkauf der Verpackungssparte bestätigt. Das 6-Monats-Kursziel legte der zuständige Experte Varun Sikka bei 115 Euro fest. Mit der Veräußerung der Sparte "Packaging" hat MMK verdeutlicht, dass der Hauptaktionär bereit ist, weit zu gehen, um die wirtschaftliche Lage des Konzerns zu verbessern, formulierte der Analyst. Mayr-Melnhof-Aktien sprangen heute an der Spitze des ATX bisher 12,39 Prozent auf 75,30 Euro in die Höhe.

Wie gestern wird auch heute der ATX hauptsächlich von den schwergewichteten Bankenwerten getragen. Erste Group, BAWAG und Raiffeisen Bank International bauten heute zwischen 3,1 und 1,6 Prozent auf. Damit folgten sie dem europäischen Trend, wo der Bankensektor mit einem Plus von 2,1 Prozent die stärkste Branche ist.

Das derzeit positive Techumfeld bringt AT&S auf derzeit plus 1,4 Prozent. Für die Papiere des Halbleiterherstellers ist das dieses Jahr ein eher unspektakulärer Tag.

Wenig überraschend angesichts fallender Ölpreise ist in Europa der Sektor Öl und Gas mit den größten Abgaben von 1,9 Prozent. Das spüren auch die Papiere der OMV, die bisher 1,6 Prozent nach unten gingen. Am Ende des ATX stehen heute Lenzing mit einem Minus von 2,4 Prozent.