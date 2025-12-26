US-Börsen starten behauptet, S&P-500 auf Rekordhoch

Der S&P-500 lag mit einem knappen Minus von 0,01 bei 6.931,46 Punkten. Davor hatte der Index bei knapp 6.946 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der technologielastige Nasdaq Composite ermäßigte sich um 0,07 Prozent auf 23 597,43 Punkte,

Der Frühhandel verlief weitgehend ruhig. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht und auch Unternehmensnachrichten lagen kaum vor.

Gesucht waren im Frühhandel Aktien des KI-Chip-Markführers Nvidia und legten 1,5 Prozent zu. Nvidia will einem Medienbericht zufolge für 20 Mrd. Dollar den Entwickler von KI-Beschleunigerchips Groq übernehmen. Das berichtete der US-Sender CNBC am Mittwoch.

Die Übernahme solle in bar erfolgen. Die Transaktion wäre die größte Übernahme von Nvidia seit dem 6,9 Mrd. Dollar schweren Kauf von Mellanox Technologies. Groq ist ein von Jonathan Ross gegründetes Chip-Start-up, das sich auf KI-Inferenzchips spezialisiert hat.