Abo

Europas Leitbörsen starten mit Kursverlusten

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Europäische Börsen starteten am Freitag mit Verlusten
 © APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND
©APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag den Handel mit Verlusten eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 verlor im Frühhandel 0,32 Prozent auf 6.020,084 Punkte. Für den DAX ging es 0,25 Prozent auf 25.290,26 Zähler abwärts. Der FTSE-100 fiel um 0,05 Prozent auf 10.233,17 Einheiten.

von

Anleger warten zum Wochenausklang weiter auf Impulse. Wenngleich Investoren erst einmal Luft holen, bedeutet dies keinen Stimmungsumschwung. So trieb zuletzt vor allem die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft den Aktienmarkt an. Hinzu kommen der weiter ungebremste Ausbau von KI-Kapazitäten weltweit sowie die Rüstungsinvestitionen rund um den Globus. Zugleich nehmen noch Trends wie Robotik und perspektivisch auch die Weltraumwirtschaft Fahrt auf.

Besonders gesucht waren im Frühhandel Aktien aus dem Luftfahrtbereich. Bae Systems legten um 1,91 Prozent zu. Rolls-Royce-Aktien notierten bei einem Plus von 1,45 Prozent. Babcock gewannen 1,43 Prozent. Zudem waren die Werte des Energietechnikkonzerns Siemens Energy (plus 3,28 Prozent) gesucht.

Auf der Gegenseite verloren vor allem Werte aus dem Bergbau. Rio Tinto (minus 1,79 Prozent), Antofagasta (minus 1,69 Prozent) und Anglo American (minus 1,45 Prozent) zeigten sich mit Kursverlusten. Ebenfalls im Minus waren die Chemiewerte von BASF (2,42 Prozent) und Brenntag (1,87 Prozent).

Über die Autoren

Logo