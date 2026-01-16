Europas Leitbörsen starten mit Kursverlusten

Anleger warten zum Wochenausklang weiter auf Impulse. Wenngleich Investoren erst einmal Luft holen, bedeutet dies keinen Stimmungsumschwung. So trieb zuletzt vor allem die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft den Aktienmarkt an. Hinzu kommen der weiter ungebremste Ausbau von KI-Kapazitäten weltweit sowie die Rüstungsinvestitionen rund um den Globus. Zugleich nehmen noch Trends wie Robotik und perspektivisch auch die Weltraumwirtschaft Fahrt auf.

Besonders gesucht waren im Frühhandel Aktien aus dem Luftfahrtbereich. Bae Systems legten um 1,91 Prozent zu. Rolls-Royce-Aktien notierten bei einem Plus von 1,45 Prozent. Babcock gewannen 1,43 Prozent. Zudem waren die Werte des Energietechnikkonzerns Siemens Energy (plus 3,28 Prozent) gesucht.

Auf der Gegenseite verloren vor allem Werte aus dem Bergbau. Rio Tinto (minus 1,79 Prozent), Antofagasta (minus 1,69 Prozent) und Anglo American (minus 1,45 Prozent) zeigten sich mit Kursverlusten. Ebenfalls im Minus waren die Chemiewerte von BASF (2,42 Prozent) und Brenntag (1,87 Prozent).