US-Börsen schwächer im Frühhandel - Dow Jones minus 0,4 %

Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,27 Prozent auf 6.958,04 Zähler zu. Leicht nach oben ging es auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse. Der Nasdaq Composite stieg um 0,29 Prozent auf 23.530,613 Punkte.

Am Freitag hatte die Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der US-Notenbank Fed die Sorge ausgelöst, die Fed könne zukünftig mit Zinssenkungen vorsichtiger agieren als erhofft. Warsh gilt als "Inflation Hawk", der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Teuerung in den Griff zu bekommen. Daraufhin waren die Rohstoffpreise, allen voran Gold und Silber, und auch Kryptowährungen unter starken Druck geraten. Das belastete auch die Aktienbörsen.

Stark unter Druck kamen nach schlecht aufgenommenen Zahlen die Aktien von Disney und büßten im Frühhandel 5,8 Prozent ein. Den US-Entertainmentriesen haben im ersten Geschäftsquartal hohe Werbeausgaben für Kinofilme belastet. Unter anderem das Marketing für die vor Jahresende gestarteten Produktionen "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash" sorgte dafür, dass der Gewinn in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 2,4 Mrd. US-Dollar zurückging, obwohl der Umsatz um fünf Prozent auf knapp 26 Mrd. Dollar anzog.

Schwach zeigten sich auch die Aktien von Ölkonzernen. Der Ölpreis hat am Montag seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um fast 5 Prozent. Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wollen Regierungsvertreter beider Länder einem iranischen Bericht zufolge neue Verhandlungen aufnehmen. Das drückte auf den Ölpreis und auch auf die Aktien von Exxon Mobil und Chevron, die im Frühhandel um 2,1 bzw. 1,9 Prozent nachgaben.

Oracle-Aktien stiegen zuletzt um 1,3 Prozent. Damit bahnt sich ein weiterer Stabilisierungsversuch der seit Monaten unter Druck stehenden Aktie an. Der Software- und Datenbank-Anbieter will sich in diesem Jahr 45 bis 50 Milliarden US-Dollar Kapital beschaffen, um das Cloud-Geschäft anzukurbeln.