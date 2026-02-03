US-Börsen schließen tiefer, Tagesverluste aber eingedämmt

Der marktbreite S&P-500 verringerte seinen Tagesabschlag mit 6.917,81 Punkten auf 0,84 Prozent, während der Leitindex Dow Jones Industrial zum Ende noch 0,34 Prozent auf 29.240,99 Punkte verlor. Er hatte im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht.

Marktbeobachter konstatierten eine Rotation von Halbleiterwerten in konjunktursensiblere Branchen. Zudem nutzten Anleger den jüngsten, herben Rückschlag bei Edelmetallen nach einer Rally zum Kauf. Gold-und Silberpreis zogen daraufhin wieder deutlich an.

Drei Jahre lang dominierten Wetten auf Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) den US-Aktienmarkt. Doch nun setzen Investoren zunehmend darauf, dass dieser Trend, angeführt von den größten Tech-Riesen - den sogenannten "Magnificent Seven" - einer breiteren Marktbeteiligung weichen wird. Tatsächlich hat 2026 schon eine deutliche Umschichtung stattgefunden, bei der Aktien aus traditionelleren Branchen Wachstumstitel weit übertroffen haben. "Die Sorgen über die Investitionsausgaben für KI konkurrieren mit den 'Hoffnungen und Träumen' einer Ausweitung infolge der beschleunigten US-Wirtschaft", fasste Chris Senyek von Wolfe Research zusammen.

Die neue Value-Präferenz am Markt demonstrierte am Dienstag eindrucksvoll Walmart - den Aktien reichte ein Kursplus von 2,9 Prozent für eine weitere Bestmarke. Zudem stieg der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals über eine Billion US-Dollar. Er spielt nun in einer Liga, in die es bisher nur Technologiegiganten wie Nvidia, die Google-Mutter Alphabet, Apple und Microsoft geschafft haben.

Walmart - lange ein Favorit von Schnäppchenjägern - hat seine enorme Größe und sein Lieferantennetzwerk genutzt, um die Preise niedrig zu halten und Marktanteile in allen Einkommensklassen zu gewinnen. Während der Konzern seine Attraktivität für preisbewusste Haushalte beibehalten hat, ziehen seine Online-Angebote neue, wohlhabendere Käufer an.

Die Aktien des Datensoftware-Spezialisten Palantir zogen um 6,9 Prozent an. Die geschäftliche Dynamik habe sich zum Jahresende 2025 auf breiter Front beschleunigt, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Bank Jefferies zur Quartalsbilanz. Beim Softdrink- und Snackhersteller Pepsico reichte es nach der Zahlenvorlage für ein Kursplus von 4,9 Prozent.

In der Pharmabranche schaffte Merck & Co nach Geschäftszahlen ein Plus von 2,2 Prozent. Die Papiere von Davita sprangen sogar um rund 21 Prozent hoch. Laut der britischen Bank Barclays treiben die Aktienrückkäufe des Dialyseanbieters den Gewinn je Aktie an. Dagegen sanken Pfizer-Titel um 3,3 Prozent. Hier lag der Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal laut Händlern deutlich unter der Markterwartung.

PayPal-Titel büßten angesichts eines enttäuschenden Quartalsberichts rund 20 Prozent ein und erreichten damit den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In ihrem Sog waren auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen deutlich gefallen.