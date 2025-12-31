US-Börsen schließen schwächer, Dow mit Jahresplus von 13 %

Der technologielastige Nasdaq Composite fiel am letzten Börsentag des Jahres um 0,25 Prozent auf 23.361,229 Punkte. Auf Jahressicht hat der Index damit gut 20 Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P-500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen.

Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

Etwas auf die Stimmung drückten die am Mittwoch veröffentlichten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Diese waren in der vergangenen Woche überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Nike legten am Mittwoch an der Dow-Spitze um gut vier Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft.