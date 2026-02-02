Abo

Europas Leitbörsen zu Mittag überwiegend leicht im Plus

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Börsen holen Anfangsverluste auf
 © APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
©APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Europas Börsen haben zum Wochenauftakt anfängliche Verluste eingegrenzt oder gar wettgemacht. Der Euro-Stoxx-50 lag zu Mittag bei 5.948 Punkten praktisch auf Vortagesniveau. An anderen Börsen drehten die Leitindizes in positives Terrain. Der Frankfurter DAX gewann 0,33 Prozent auf 24.618 Punkte, während der Londoner FTSE-100 um 0,07 Prozent auf 10.230 Einheiten stieg.

von

Ein fortgesetzter Preisverfall der zuletzt sehr stark gestiegenen Edelmetalle und Industriemetalle hatte zum Handelsauftakt auch die Aktienmärkte noch belastet. Mittlerweile haben die Preise für Gold, Silber und Kupfer ihre Verluste etwas eingegrenzt. Damit einher ging auch eine Stabilisierung der Aktienbörsen.

Kleine Lichtblicke gab es zudem von der Konjunktur: In Deutschland, Frankreich und auch in der Eurozone hat sich die Stimmung in der Industrie im Jänner etwas verbessert. In Großbritannien stieg sie auf den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren.

Unter Druck stand zum Wochenbeginn der Rohstoffsektor. Er verlor knapp 2 Prozent und weitete den Rücksetzer vom Freitag aus. In London drückten die Verluste an den Metallbörsen auf die Papiere der zahlreichen Bergwerkskonzerne. Im FTSE-100 lagen mit Glencore, Anglo American, Antofagasta, Fresnillo und Endeavour Mining fünf Schwergewichte der Branche auf den letzten Plätzen mit Einbußen von 2 bis 5 Prozent.

Im Technologiesektor nahmen Anleger Kursgewinne mit. In der Erwartung hoher Wachstumsraten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz hatten vor allem die Papiere aus der Halbleiterbranche teils stark zugelegt. Diese gaben am Montag nach, STMicro verbilligten sich um 3 Prozent, BE Semiconductor verloren 2,3 Prozent. Aktien des Maschinenherstellers für die Chip-Branche ASML büßten 3 Prozent ein.

Anleger setzten dagegen auf konsumnahe Aktien und Sektoren, die tendenziell stabilere Erträge erwirtschaften als zyklische Titel aus der Technologie- oder Rohstoffbranche. So fanden sich die Aktien von Lebensmittelproduzenten, Konsumgüterherstellern und Telekomanbietern überwiegend auf der Gewinnerseite.

Über die Autoren

Logo