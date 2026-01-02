US-Börsen schließen ohne klare Richtung, Dow gewinnt 0,7 %

Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres gab es noch wenig Aktivität. Die Umsätze waren traditionell dünn, viele Marktteilnehmer dürften nach den Feiertagen erst am Montag in den Handel zurück kehren, hieß es. Gut gesucht waren am Freitag vor allem einige Aktien mit einem Bezug zum Thema KI.

Die Impulse für KI-Aktien in den USA kamen aus China und Südkorea: Nachdem die Aktie des Tech-Giganten Baidu bereits in Hongkong von der Vorbereitung des Börsengangs für seine KI-Chipsparte Kunlunxin profitiert hatte, legte der anstelle der Aktie gehandelte Hinterlegungsschein (ADR) auch in den USA um 15 Prozent zu. Obendrein verlief der Börsengang des chinesischen Entwicklers von KI-Chips, Biren Technology, äußerst erfolgreich. Der Kurs der Aktie legte im Vergleich zum Ausgabepreis in Hongkong um 76 Prozent zu. Samsung kletterten zudem in Seoul auf ein Rekordhoch.

Unter den KI-Werten in den USA zogen Nvidia um 1,3 Prozent an, AMD gewannen 4,4 Prozent und Micron sogar 10,5 Prozent. Auch Strategy, Marvell Technology, Intel und LAM Research legten deutlich zu.

Tesla dagegen büßten nach einem freundlichen Start 2,6 Prozent ein. Der E-Autohersteller enttäuschte mit seinen weltweiten Absatzzahlen im vergangenen Quartal. Während der chinesische E-Autobauer BYD seine Verkäufe sowohl im Schlussquartal 2025 als auch im Gesamtjahr steigerte und 2025 fast 2,3 Millionen reine E-Fahrzeuge auslieferte, ging der weltweite Absatz von Tesla im Schlussquartal 2025 zurück. Er blieb obendrein auch unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Da Tesla 2025 insgesamt nur rund 1,6 Millionen E-Autos auslieferte, ist nun BYD die globale Nummer eins unter den E-Autoherstellern.

Barclays verhalf der Aktie von Vertiv zu einem Kursgewinn von 8,4 Prozent. Die Analysten hatten das Papier des Energieausrüsters auf "Overweight" hochgestuft und sehen nach den jüngsten Kursschwankungen einen günstigen Einstiegszeitpunkt.