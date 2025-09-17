US-Börsen schließen nach Zinsentscheid uneinheitlich

Der S&P-500, der zuletzt neue Rekorde geschrieben hatte, gab hingegen um 0,10 Prozent auf 6.600,35 Zähler nach. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,33 Prozent auf 22.261,33 Punkte hinab.

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert, wie die Fed in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Als einer der Gründe gilt der schwache Arbeitsmarkt, die Inflation bot Schranken beim Weg nach unten.

"Überraschenderweise fiel die Entscheidung nahezu einstimmig, lediglich der im Schnellverfahren neu ernannte Fed-Gouverneur Miran sprach sich für eine stärkere Senkung aus", schrieb die Commerzbank in einem ersten Kommentar. Powell habe die Hoffnungen auf kräftige weitere Zinssenkungen gedämpft, auch wenn die Fed auf die gestiegenen Risiken für die Beschäftigung verwies.

Neben der US-Notenbank stand auch der Schein von Nvidia im Fokus. Die "Financial Times" berichtete am Mittwoch, die chinesische Cybersicherheitsbehörde habe große Unternehmen im Land angewiesen, alle Pläne für Tests und Käufe bestimmter Nvidia-Chips zu beenden. Demnach geht es um den sogenannten RTX Pro 6000D-Chip, den Nvidia speziell für den chinesischen Markt entwickelt hat. Unter den betroffenen Unternehmen sind demnach Alibaba oder die Tiktok-Mutter Bytedance. Nvidia-Aktien verloren 2,7 Prozent.

Beim chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu ging die KI-Kursrally dagegen mit einem Plus von 11,3 Prozent auf annähernd 137,8 US-Dollar weiter. Das Analysehaus Jefferies bekräftigte seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel deutlich auf 157 US-Dollar.

Die Papiere des Cloud-Software-Spezialisten Workday kletterten um 7,3 Prozent hinauf. Nach der zuletzt schlechten Stimmung bessere sich das Chance-Risiko-Profil, hieß es vom Analysehaus Evercore ISI, das sein "Outperform"-Votum beibehielt.

Lyft sprangen um 13,1 Prozent hinauf. Hier stand eine mögliche Kooperation zwischen dem Fahrdienstvermittler und dem Robotaxi-Dienst Waymo in Nashville im Fokus.