US-Börsen schließen nach Fed-Zinsentscheid wenig bewegt

Die Federal Reserve beließ den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert. Bei ihrer ersten Entscheidung im laufenden Jahr votierte die Mehrheit der Währungshüter dafür, den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent beizubehalten. Die Abstimmung rückte aufgrund der jüngsten Eskalation zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell eher in den Hintergrund. Experten sehen darin einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Institution.

Für das laufende Jahr rechnen Volkswirte damit, dass die Fed den Leitzins in zwei Schritten senken dürfte - also bis auf 3,0 bis 3,25 Prozent. Bis zum Sommer dürfte sich allerdings kaum etwas am derzeitigen Leitzins ändern, vermutet LBBW-Research-Analyst Elmar Völker: "Wir rechnen derzeit nicht vor der Fed-Sitzung im Juni, der ersten unter Leitung des Nachfolgers von Jerome Powell, mit einer erneuten Leitzinssenkung."

Unter den Einzelwerten gab es beim Telekomriesen AT&T ein Plus von 4,7 Prozent und somit eine Kursstabilisierung, nachdem die Aktien jüngst auf den niedrigsten Stand seit rund einem Jahr abgesackt waren. Für die Anleger wog die überraschend gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung im vergangenen Jahr offenbar schwerer als die enttäuschende Entwicklung bei den Mobilfunk-Neukunden. Zudem überraschte AT&T auch mit den neuen Internet-Glasfaseranschlüssen positiv.

Ein überraschend robuster Ausblick auf das laufende Quartal bescherte Texas Instruments ein Kursplus von fast zehn Prozent. Der Halbleiterkonzern profitierte davon, dass sich die Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen und Autos zu erholen scheint.