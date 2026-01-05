US-Börsen schließen mit satten Gewinnen, Dow auf Rekordhoch

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen und den autoritären Präsidenten Nicolas Maduro gefangen genommen. Dieser erklärte sich unterdessen vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

Für den S&P-500 ging es indes um 0,64 Prozent auf 6.902,05 Einheiten hinauf. Der Nasdaq Composite steigerte sich um 0,69 Prozent auf 23.395,82 Punkte.

Die Papiere von Chevron erhöhten sich um 5,1 Prozent. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Giganten besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit.

Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 2,6 Prozent nach oben und Exxon Mobil gewannen 2,2 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes stiegen um gut 4 Prozent. Halliburton gewannen fast 8 Prozent und SLB (vormals Schlumberger) 9 Prozent.

Im Investorenfokus standen unverändert Aktien von Halbleiterherstellern und Ausrüstern der Chip-Branche, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz profitieren. Die Aktien von Applied Materials, Lam Research, ON Semiconductor und KLA gewannen zwischen 3,5 und gut 6 Prozent.

Der militärische Angriff auf Ziele in Venezuela zog auch in der Rüstungsbranche Käufe nach sich. So schnellten die Aktien des Drohnenherstellers AeroVironment um rund 16 Prozent nach oben. Lockheed Martin verteuerten sich um 2,9 Prozent und Northrop Grumman um 4,4 Prozent.