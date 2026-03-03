Europas Leitbörsen zu Mittag einheitlich tiefrot

Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 fiel um 3,51 Prozent auf 5.776,57 Punkte und erreichte damit den tiefsten Stand im laufenden Jahr. In Frankfurt lag der DAX gut vier Prozent tiefer bei 23.633 Zähler. Außerhalb der Eurozone büßte der britische Leitindex FTSE-100 zuletzt 2,94 Prozent auf 10.463,03 Punkte ein. Der Schweizer SMI verlor 3,01 Prozent auf 13.417,09 Punkte.

Damit dominiert Unsicherheit an den Börsen. "Diejenigen Anleger, die auf kurze Beine geopolitischer Börsen gesetzt haben, werden derzeit eines Besseren belehrt", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Investoren sorgten sich wegen Lieferunterbrechungen und einer möglichen Ausweitung des Konflikts.

Die Entwicklung der einzelnen Sektoren spiegelte diese Bedenken wider. Von intakten Lieferketten abhängige Brachen wie Einzelhandel und Industriegüter standen unter Druck, während sich die defensiven Nahrungs- und Pharmatitel besser hielten. Allerdings kam es selbst hier zu merklichen Verlusten, ebenso bei Ölwerten, die trotz der weiter gestiegenen Ölpreise schwächelten.

Zu den schwächsten Sektoren zählten die Versicherer. Hier belasteten neben der Gesamtmarktlage die Kursverluste von Zurich. Der Versicherungskonzern hatte mit einer Kapitalerhöhung Milliarden für die Finanzierung der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley eingenommen. In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren platzierte das Unternehmen knapp 7,1 Millionen neue Namensaktien. Die Aktie verlor 6,8 Prozent.

Mit Kühne+Nagel geriet ein weiterer Schweizer Wert nach anfänglichen Gewinnen mit in den Abwärtsstrudel. Nach der Vorlage der Geschäftszahlen von 2025 verlor die Aktie bis zur Mittagszeit 2,3 Prozent. Allerdings könnte der Konzern von der Lage im persischen Golf noch profitieren. "Geschlossene Flughäfen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten führen dazu, dass kurzfristig alternative Luftfrachtlösungen gefunden werden müssen; in solchen Situationen gewinnen die Dienstleistungen von Kühne+Nagel an Bedeutung und Wert", hieß es in einem Kommentar der ZKB.

In Frankfurt brachen die Aktien von Beiersdorf um mehr als 18 Prozent ein auf ein Tief seit vier Jahren. Der Konsumgüterkonzern rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. Analysten monierten schwache Prognosen der Hamburger für das erste Quartal und das Gesamtjahr.