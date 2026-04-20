US-Börsen mit Verlusten zum Wochenauftakt

Der marktbreite S&P 500 schloss mit minus 0,24 Prozent auf 7.109,14 Punkten, während sich der stark auf Technologiewerte konzentrierte Nasdaq Composite 0,26 Prozent schwächer bei 24.404,39 Zählern zeigte. Der Dow Jones Industrial war zuletzt weniger dynamisch gestiegen und ohne Rekorde geblieben. Der Wall-Street-Leitindex tendierte zum Wochenstart mit minus 0,01 Prozent auf 49.442,56 Punkten nur wenig verändert.

Der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran bleibt offen, denn aus dem Iran hieß es, man habe noch keine Entscheidung über eine Teilnahme getroffen. Die Seeblockade der US-Streitkräfte vor der Straße von Hormuz ist nach iranischen Angaben eine Hürde für weitere Gespräche. Trump machte in diesem Punkt klar, an der Blockade des wichtigen Transportwegs festhalten zu wollen, bis es eine Einigung gibt. Er bezeichnete es als "sehr unwahrscheinlich", dass die am Mittwoch auslaufende Waffenruhe verlängert wird.

Unter den Einzelwerten setzten Software-Aktien, angeführt vom Dow-Spitzenreiter Salesforce (plus 2,3 Prozent) und der Branchengröße Adobe, ihren jüngsten Erholungsversuch fort. Für den Dow eine Stütze waren außerdem feste Kurse im Finanzbereich bei den Großbanken JPMorgan und Goldman Sachs.

Im Technologiebereich war das Gesamtbild durchwachsen. Unter den sieben Tech-Größen, den "Magnificent 7", gab es mit Apple und Nividia nur zwei leichte Gewinner. Klare Verluste von 2,6 Prozent mussten die Anteile von Meta einstecken. Im Nasdaq 100 waren die Papiere des Chipriesen Intel das Schlusslicht , die mehr als vier Prozent verloren.

Im Chipsektor waren Marvell Technology mit einem Kurssprung um 5,8 Prozent eine starke Ausnahme. Wie der US-Online-Dienst "The Information" berichtete, verhandelt Google mit dem Halbleiterhersteller über die Entwicklung zweier neuer Chips, die KI-Modelle effizienter ausführen sollen.

Die wieder anziehenden Ölpreise machten sich bei einigen Fluggesellschaften wieder belastend bemerkbar. American Airlines verloren in der Branche besonders deutliche 4,2 Prozent, nachdem am Freitag nach Börsenschluss einem zuletzt diskutierten Zusammenschluss mit United Airlines eine Absage erteilt wurde. United-Titel litten darunter mit minus 2,8 Prozent.

Negativ auf sich aufmerksam machten noch die Aktien von AST SpaceMobile, die um 5,3 Prozent absackten. Der Entwickler eines weltraumgestützten Mobilfunknetzwerks gab bekannt, dass eine Rakete von Jeff Bezos' Firma Blue Origin einen neuen Satelliten in einer falschen Umlaufbahn abgesetzt habe.