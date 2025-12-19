US-Börsen mit Gewinnen ins Wochenende

Damit ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht weit weg. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verlor und in der neuen Woche schwächelte. Sein Wochenverlust beläuft sich auf rund 0,7 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,88 Prozent auf 6.834,50 Punkte. Der Nasdaq Composite, der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte weiter auf. Er stieg um 1,31 Prozent auf 23.307,62 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf 0,5 Prozent zugelegt.

Nike ist auf dem Weg aus seiner Krise wieder ins Straucheln gekommen. Zwar konnte der US-Sportartikelkonzern im abgelaufenen Quartal insgesamt mehr Geschäft vorweisen als von Experten gedacht. An entscheidenden Stellen hapert es aber weiterhin, im wichtigen Riesenmarkt China etwa oder bei der Marke Converse. Die Aktie sackte um 10,5 Prozent ab und markierte damit mit Abstand den letzten Platz im Dow.

Für die Papiere von Fedex ging es um 0,6 Prozent hoch. Der Logistikkonzern korrigierte zwar seine Ziele für das Geschäftsjahr nach oben, jedoch in geringerem Umfang als die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals. Fedex hat zudem mit erheblichen Kostenbelastungen zu kämpfen, darunter die Stilllegung seiner MD-11-Frachtflugzeuge.

Die Anteilsscheine von Oracle profitierten vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie und stiegen um 6,6 Prozent. Ein Händler begründete den Anstieg mit Medienberichten, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform TikTok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der Softwarekonzern Oracle gehören.

Micron sprangen auf ein Rekordhoch und stiegen um sieben Prozent. Der Speicherchiphersteller hatte tags zuvor von seinem Quartalsbericht und vor allem einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Jahresviertel profitiert. Dabei hatte das Unternehmen auf Bedürfnisse von Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren verwiesen. Am Markt wurde dies als Signal gewertet, dass eine stark steigende Nachfrage und Lieferengpässe höhere Preise für Microns Produkte ermöglichten. Andere Chipwerte mit KI-Bezug profitierten ebenfalls. AMD erholten sich weiter mit plus 6,2 Prozent und Nvidia gewannen 3,8 Prozent.

Auch Medline blieben weiter im Blick. Die Aktie des Börsenneulings gewann 5,4 Prozent auf 41,65 US-Dollar. Die Aktie des Medizinprodukte-Herstellers war am Mittwoch an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis je Aktie hatte bei 29 Dollar gelegen.