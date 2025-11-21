Trend Logo
US-Börsen mit Erholungsschub zum Wochenausklang

Dow Jones gewinnt 1,08 Prozent, Tiefrote Wochenbilanz an Wall Street
 © APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT
Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,08 Prozent auf 46.245,41 Punkte. Auf Wochensicht büßte der wohl weltbekannteste Börsenindex aber 1,9 Prozent ein und an der Wall Street wurde damit eine tiefrote Handelswoche absolviert.

Für den Nasdaq Composite ging es um 0,88 Prozent auf 22.273,08 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500. Letzterer erholte sich am Freitag um 0,98 Prozent auf 6.602,99 Zähler.

Wegen Sorgen über die hohen Bewertungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) standen Aktien und Kryptowährungen kräftig unter Druck, konstatierte Investmentanalyst Hennig Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg. Die guten Zahlen des weltgrößten Börsenunternehmens Nvidia hätten die Anleger am Vortag nur kurz beeindruckt. "Dass Hyperscaler wie Alphabet, Amazon, Meta oder Microsoft im KI-Wettrüsten an ihre finanziellen Grenzen stoßen und daher in immer größerem Stile Schulden aufnehmen, liegt ihnen schwer im Magen." Nvidia-Aktien schlossen mit minus ein Prozent.

Für Aufsehen sorgten Eli Lilly, erstmals überwand ein Pharmaunternehmen mit dem Börsenwert die Marke von einer Billion US-Dollar. Der US-Pharmakonzern profitiert weiterhin von einem starken Lauf seiner Diabetesmittel und Gewichtssenker Mounjaro und Zepbound. Zum Handelsschluss stieg der Kurs um 1,6 Prozent auf knapp 1.060 US-Dollar. In der vergangenen Woche hatte er erstmals die Marke von 1.000 Dollar überwunden.

Aktien von Gap erholten sich von den jüngsten Verlusten, der Kurs der Modekette stieg um gut 8 Prozent. Gap hatte am Donnerstag nachbörslich über eine überraschend starke Umsatzentwicklung berichtet. Zudem konkretisierte das Unternehmen die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge nach oben.

