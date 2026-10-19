Zum Sitzungsende sank der Euro-Stoxx-50 um 0,96 Prozent auf 6.144,81 Punkte. Damit setzte der Leitindex der Eurozone seinen Schaukelkurs fort, nachdem er sich am Freitag noch etwas erholt hatte. Der Frankfurter DAX schloss mit einem Minus von 1,18 Prozent, bei einem Stand von 25.319,77 Punkten.

In London büßte der FTSE-100 1,08 Prozent auf 10.764,69 Punkte ein. Der französische CAC 40 sank angesichts der anhaltenden Proteste um 1,11 Prozent auf 7.868,05 Punkte. Damit steht die jüngste Erholung auf der Kippe. Präsident Emmanuel Macron versprach am Wochenende ein Eingehen auf die Nöte der Bevölkerung, allerdings ohne konkrete Zusagen zu machen. Ein Thema der Massendemonstrationen am Samstag waren die hohen Lebenshaltungskosten.

Im marktbreiten Stoxx Europe-600 hielten sich die Technologiewerte mit einer leichten Erholungsbewegung am besten. Sie hatten schon am Freitag der anhaltenden Talfahrt der US-Tech-Börse Nasdaq getrotzt.

Auch dort ist inzwischen aber Besserung in Sicht - "weil Anleger nach dem Ausverkauf wieder zugreifen", wie Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro schrieb. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", warnte er. "Anleger hinterfragen, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite bringen."

Am stärksten unter Druck standen zu Wochenbeginn die Aktien von Banken, Immobilien- und Autounternehmen.

Außerhalb der großen Indizes verloren die zuletzt erholten Titel von Lindt & Sprüngli kappe 0,1 Prozent. Damit hielt sich die Kursreaktion auf den Rauswurf von Unternehmenschef Adalbert Lechner nach zwei Umsatzwarnungen binnen eines Jahres in Grenzen. Vor zwei Wochen hatten die Aktien des Schokoladenherstellers den tiefsten Stand seit sechs Jahren markiert.

Die Rüstungsaktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk haben am Montag ihrem jüngsten Kursaufschwung Tribut gezollt. Rheinmetall gaben unter den größten Verlierern im DAX um 3,3 Prozent nach. Hensoldt und Renk lagen im MDAX mit Abschlägen von 0,3 bzw. 0,4 Prozent etwas moderater im Minus.