US-Börsen starten schwach, Tech-Aktien unter Druck

Die Ölpreise stiegen wieder, denn die für den Handel mit Öl und Gas entscheidende Straße von Hormuz ist faktisch weiterhin geschlossen. Große positive Meldungen zum Treffen von Trump und Xi seien bisher auch ausgeblieben und auch beim Handel seien einige Deals hinter den hochgesteckten Erwartungen zurückgeblieben, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Und so reagierten die Börsen, "wie sie aktuell immer reagieren, wenn Fortschritte im Iran-Konflikt ausbleiben: Aktienkurse fallen, Zinsen und der Ölpreis steigen".

US-Präsident Donald Trump hatte sich widersprüchlich zur Lage in Hormuz geäußert: Dem Sender Fox News sagte er, die USA bräuchten die Wasserstraße nicht, erklärte später jedoch bei einem Auftritt mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking, man wolle die Meerenge offen halten. Die iranische Regierung betonte unterdessen, die Straße von Hormuz sei nur für ihre Feinde gesperrt.

Die am Freitag gemeldeten Wirtschaftsdaten spielten angesichts des Nahost-Konflikts keine große Rolle an den Märkten. Die gemeldeten Daten zur US-Industrieproduktion zeigten für April ein überraschend starkes Plus von 0,7 Prozent im Monatsvergleich. Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg deutlicher als erwartet auf 76,1 Prozent.

Unter den Einzelwerten in den USA standen die Aktien von Applied Materials im Rampenlicht. Trotz eines von Analysten gelobten Quartalsberichts büßte die Aktie des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie im Frühhandel 1,8 Prozent ein. Andere Halbleiterwerte verloren noch deutlich stärker, so rutschten Intel-Aktien um 7,5 Prozent nach unten.

Aktien von Figma schossen nach der Meldung von Ergebnissen zuletzt um über 13 Prozent nach oben. Das Kreativ-Softwareunternehmen übertraf mit seinem ersten Quartal die Erwartungen und hob seine Jahresziele an. Laut Analysten seien mit den Zahlen Bedenken hinsichtlich KI-bedingter Verwerfungen gemildert worden.

Im Fokus bleiben dürften zudem die Papiere von Cerebras Systems, die inmitten des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) tags zuvor einen fulminanten Börsenstart hatten. Die Aktien des Rechenzentren-Betreibers und Chipherstellers für KI-Anwendungen hatten am Donnerstag knapp 70 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 185 Dollar geschlossen. Der IPO war 25-fach überzeichnet gewesen. Am Freitag kamen die Aktien im Frühhandel um 6,8 Prozent zurück.