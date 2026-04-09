US-Börsen eröffnen am Donnerstag etwas leichter

Der Dow Jones fiel um 0,07 Prozent auf 47.876,09 Punkte. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,08 Prozent auf 6.777,23 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,22 Prozent auf 22.585,19 Einheiten hinab.

Für etwas Belastung sorgt Marktexperten zufolge, dass die Straße von Hormuz derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Rohöl- und Flüssiggas-Transport global wichtige Meeresenge passiert. Zudem wird von mehreren Seiten übereinstimmend berichtet, dass der Iran in der Straße von Hormuz eine Art Mautstellen-System eingeführt hat. Zudem werden die Grundlagen der Waffenruhe im Iran-Krieg zunehmend infrage gestellt. Zudem gab es massive Angriffe Israels im Libanon, weshalb der Iran nun droht, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump droht seinerseits ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte.

Unternehmensseitig richtete sich die Aufmerksamkeit an diesem Tag auf Constellation Brands. Der Hersteller der Biermarken Corona oder Modelo Especial hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum Schlussquartal 2025 vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Die Aktie drehte nach vorbörslichen Verlusten um über 5 Prozent auf.

Amazon stiegen um knapp zwei Prozent. Die weltgrößte Cloudfirma Amazon Web Services (AWS) hatte zuvor erstmals Zahlen zu ihrem Geschäft mit KI-Angeboten genannt. Die Umsätze des ersten Quartals hätten auf das Gesamtjahr hochgerechnet mehr als 15 Mrd. Dollar (12,8 Mrd. Euro) betragen, schrieb Andy Jassy, der Chef des Mutterkonzerns Amazon, am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre. Dieses Geschäftsfeld wachse rasant, wobei das Tempo durch Engpässe bei Rechenkapazitäten gebremst werde.

Bewegen konnten zudem Umstufungen. So hat Barclays die Aktie von Marvell Technology von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 150 US-Dollar hochgesetzt. Das Papier des Halbleiterherstellers gewann 3,6 Prozent. Die Aktie des Cloud-basierten Sicherheitsanbieters Zscaler, von BTIG auf "Neutral" abgestuft, büßte 8,8 Prozent ein.