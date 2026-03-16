US-Börsen befestigt im Frühhandel - Dow Jones gewinnt 1 %

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel ein Prozent auf 47.044 Punkte zu und erholte sich damit von seinem Tief seit Ende November, das der Leitindex der Wall Street am Freitag erreicht hatte. Während der marktbreite S&P 500 um 1,1 Prozent auf 6.706 Zähler stieg, ging es für den technologielastigen Nasdaq Composite am deutlichsten um 1,5 Prozent nach oben auf 22.434 Punkte.

Wirkliche Entspannungssignale in dem Nahost-Konflikt gibt es zwar nicht, aber zumindest vage Hoffnung auf eine Wiederbefahrbarkeit der Straße von Hormuz. Geschürt wurde diese von der Nachricht, dass es am Wochenende offensichtlich mehreren Tankern gelungen war, die für den Öl- und Gastransport wichtige Schifffahrtsroute zu passieren.

Im Dow Jones legten die Aktien von Nvidia und Goldman Sachs mit jeweils plus 2,2 Prozent am deutlichsten zu. Knapp dahinter bauten Caterpillar ein Plus von 2,1 Prozent. Boeing-Papiere gewannen zwei Prozent an Höhe. Am Ende des wohl weltbekanntesten Börsenindex fielen Verizon um 0,8 Prozent.

Die Aktien von Meta erholten sich um 3,2 Prozent von den jüngsten Verlusten. Laut einem Medienbericht, der sich auf informierte Kreise beruft, will der Technologieriese bis zu mehr als 20 Prozent seiner Belegschaft abbauen und damit seine Milliarden-Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) kompensieren. Jüngst wurde etwa bekannt, dass Meta über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 27 Milliarden US-Dollar für die Technik des niederländischen KI- und Cloud-Spezialisten Nebius Group ausgeben will. Dessen in New York gelistete Anteilsscheine sprangen um mehr als 13 Prozent nach oben.

Bei Micron konnten sich die Anleger über Kursgewinne von 4,9 Prozent freuen. Marktbeobachter verwiesen auf optimistische Erwartungen für die am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns. Dies gab auch den Aktien der Branchenkollegen Sandisk und Western Digital Auftrieb.