US-Autoriese General Motors hebt Ergebnisausblick

Unter dem Strich wird es aber voraussichtlich weniger Gewinn geben: Je Aktie sind nun noch 10,62 bis 12,62 Dollar avisiert statt 11 bis 13 Dollar. Das liegt an Sonderkosten von rund einer Milliarde Dollar, die im Wesentlichen für die zurechtgestutzte Elektroauto-Strategie anfielen.

Im ersten Quartal ließ das den Nettogewinn um knapp sechs Prozent auf 2,6 Mrd. Dollar sinken, obwohl das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um ein gutes Fünftel auf 4,3 Mrd. Dollar anzog. Der Umsatz ging um knapp ein Prozent auf 43,6 Mrd. Dollar zurück. Die Anlegerinnen und Anleger sahen das Zahlenwerk insgesamt positiv, die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um bis zu fast sechs Prozent an.