US-Auftragseingänge langlebiger Güter steigen

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,5 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,7 Prozent zu. Es war lediglich ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.