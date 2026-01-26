US-Auftragseingänge langlebiger Güter steigen

©APA/MAX SLOVENCIK
In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im November stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 5,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 4,0 Prozent erwartet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 2,1 (alt: 2,2) Prozent gefallen.
Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,5 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,7 Prozent zu. Es war lediglich ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.
