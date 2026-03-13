US-Auftragseingänge langlebiger Güter stagnieren

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stagnierten. Hier hatten Experten einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.