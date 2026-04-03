US-Arbeitsmarkt erholte sich im März trotz Iran-Krieg

Im Februar waren allerdings 133.000 Arbeitsplätze weggefallen, wozu eine Kältewelle und Streikaktionen beitrugen. Eine erste Schätzung hatte nur einen Rückgang um 92.000 ergeben. Die Arbeitslosenquote ging von Februar auf März überraschend von 4,4 auf 4,3 Prozent zurück.

Ökonomen zufolge dürfte der seit fünf Wochen währende Krieg der USA und von Israel gegen den Iran viele Unternehmen verunsichern, was auch auf den Arbeitsmarkt ausstrahlen dürfte. "Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass die Unsicherheit die Unternehmen bei der Einstellung von Mitarbeitern bremst", sagte Volkswirtin Sophia Kearney-Lederman vom Finanzhaus FHN Financial. "Damals lag die große Unsicherheit bei den Zöllen. Dieses Jahr geht es darum, was der Konflikt im Nahen Osten und die steigenden Ölpreise bedeuten werden." Die weltweiten Ölpreise sind infolge des Krieges um mehr als 50 Prozent gestiegen, was auch die Benzinpreise in den USA in die Höhe treibt.

Die US-Notenbank Federal Reserve, die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hat den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten. Angesichts der Folgen des Iran-Kriegs auf die Wirtschaft und insbesondere auf die Energiepreise gilt eine baldige Zinssenkung als sehr unwahrscheinlich. US-Notenbankchef Jerome Powell signalisierte trotz des Nahostkonflikts jüngst eine abwartende Haltung in der Geldpolitik. Diese sei an einem guten Punkt, um abzuwarten und zu beobachten, wie sich die aktuelle Lage entwickle.