Abo

US-Anträge auf Arbeitslosenhilfe steigen geringfügig

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Wert der Vorwoche etwas nach oben revidiert
 © AFP, JOHANNES EISELE, Apa
©AFP, JOHANNES EISELE, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche moderater als erwartet gestiegen. Die Hilfsanträge kletterten um 10.000 auf 200.000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Kennzahl befindet sich aber weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 205.000 Anträge erwartet. Der Wert für die Vorwoche wurde um 1.000 auf 190.000 nach oben revidiert.

von

Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März unerwartet robust ausgefallen. Der April-Bericht wird an diesem Freitag veröffentlicht. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten auch eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins bestätigt.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Holen Sie sich trend. jetzt im bequemen Jahresabo!

Jetzt abonnieren!