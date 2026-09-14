Uniper veräußert Beteiligung an Gas-Pipeline Opal

Die restlichen 80 Prozent gehörten dem Unternehmen GASCADE Gastransport. Die Transaktion sei Teil der Auflagen der EU, die Uniper für die Verstaatlichung 2022 erfüllen müsse.

Hy24 will der Mitteilung zufolge den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft vorantreiben. Opal sei einer der größten Transportkorridore Europas und erstrecke sich über eine Länge von rund 470 Kilometern von Lubmin in Deutschland bis nach Brandov in Tschechien. Als Teil des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes sei der nördliche Abschnitt der Opal Mitte Dezember 2025 umgestellt worden, der südliche Abschnitt solle bis Ende 2030 folgen.