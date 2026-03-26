Uniper-Finanzchef spricht von Rückkehr an die Börse

Der deutsche Bund hatte den größten deutschen Gaskonzern 2022 vor einer drohenden Pleite bewahrt, die durch den Stopp russischer Gaslieferungen im Zuge des Ukraine-Kriegs ausgelöst worden war. Die EU-Kommission hatte dies mit der Auflage genehmigt, dass Deutschland seine Beteiligung an Uniper bis Ende 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren müsse. Für 2025 will der Konzern nach früheren Angaben eine Dividende von 72 Cent je Aktie zahlen.