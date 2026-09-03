UniCredit will auch italienische Banken übernehmen

Nach Informationen aus Finanzkreisen könnte UniCredit damit gleich an zwei Verkaufsprozessen von MCC interessiert sein. Die Bank hat bereits eine Interessensbekundung für die süditalienische Banca del Mezzogiorno (BdM) abgegeben.

Für UniCredit dürfte dabei weniger die Ertragskraft als vielmehr das Filialnetz interessant sein. Die Banca del Mezzogiorno verfügt über knapp 220 Filialen in den Regionen Apulien, Kampanien und den Abruzzen. Die Cassa di Risparmio di Orvieto kommt auf rund 40 Filialen. Zusammen würden die beiden Institute UniCredit damit etwa 270 weitere Filialen bescheren.

Auch wirtschaftlich haben sich beide Banken zuletzt positiv entwickelt. Die Banca del Mezzogiorno erzielte 2025 einen Gewinn von 31,83 Millionen Euro, ein Plus von 42,1 Prozent. Die Cassa di Risparmio di Orvieto bestätigte einen Gewinn von rund 11 Millionen Euro.

Für die Cassa di Risparmio di Orvieto interessieren sich demnach neben UniCredit auch Banco Desio und CF+. Hinzugekommen sind Credem und Crédit Agricole. Bei der Banca del Mezzogiorno sind neben UniCredit auch Credem und Crédit Agricole sowie ein Konsortium aus Iccrea und der Banca Popolare di Puglia e Basilicata im Rennen.