KI-Nachfrage beflügelt HPE - Aktie gibt dennoch nach

Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte HPE den Umsatz auf 12,2 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 11,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,11 Dollar, während Experten 93 Cent erwartet hatten.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Konzern nun mit einem Umsatzwachstum von 34 bis 37 Prozent, nachdem zuvor 29 bis 33 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 3,75 bis 3,85 Dollar steigen. Für 2027 peilt HPE ein Umsatzplus von 13 bis 17 Prozent sowie ein Gewinnwachstum von 16 bis 20 Prozent an.

Finanzchefin Marie Myers erklärte, die Nachfrage übersteige das Angebot bei Weitem. Zwar gebe es weiterhin Engpässe bei Bauteilen wie Speicherchips und Prozessoren, das Unternehmen habe sich jedoch durch langfristige Lieferverträge einen besseren Zugang zu Komponenten gesichert. Die Investitionen in KI und der Ausbau von Rechenzentren treiben das Geschäft an. "Es ist für uns offensichtlich, dass der Markt und der Rückenwind durch KI, insbesondere die Einführung von KI in Unternehmen, nun wirklich an Fahrt aufnehmen", sagte Myers der Nachrichtenagentur Reuters. Sie erwarte, dass dieser Trend das Wachstum auch über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus stützen werde.

Zudem gab HPE am Mittwoch eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Oracle bekannt. Dabei sollen Netzwerkgeräte der HPE-Tochter Juniper in den KI-Rechenzentren des Softwarekonzerns eingesetzt werden.

Im vorangegangenen Quartal hatte HPE ein Rekordergebnis erzielt und die Gesamtjahresziele angehoben. Der Rivale Dell erzielte in den vergangenen drei Monaten dank einer boomenden Nachfrage ebenfalls Höchstwerte bei Umsatz und Gewinn. Daher setzte sich der US-Konzern für das Gesamtjahr ehrgeizigere Ziele. Kunden reißen auch Lenovo, Foxconn und SMCI die KI-Server aus den Händen. Durch die rasante Verbreitung der KI steigt der Bedarf an Rechenleistung sprunghaft. Allein die großen US-Technologiekonzerne wollen 2026 zusammengerechnet mehr als 700 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur investieren.