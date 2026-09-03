Keine Trendwende für deutsche Chemiebranche trotz Lichtblick

Der Branchenumsatz dürfte zwar preisbedingt um 2,5 Prozent steigen. Eine schwache Anlagenauslastung, hoher Kostendruck und eine verhaltene Industriekonjunktur dürften die Geschäfte im zweiten Halbjahr jedoch belasten.

Im zweiten Quartal verzeichnete die Branche den ersten Umsatzanstieg seit über drei Jahren. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorquartal um 7,3 Prozent auf 54,5 Milliarden Euro, die Produktion legte um 2,4 Prozent zu. VCI-Präsident Markus Steilemann bezeichnete das Plus jedoch als trügerisch, da es vor allem auf zwei Sondereffekte zurückzuführen sei: Zum einen hätten Kunden wegen des Nahostkonflikts aus Sorge vor Engpässen ihre Lager aufgestockt. Zum anderen profitierten die europäischen Hersteller zeitweise von Lieferkettenproblemen ihrer Konkurrenten aus Asien und dem Nahen Osten.

Dass dies keine nachhaltige Erholung sei, zeige sich bereits am Ende des Quartals: Im Juni seien Aufträge und Umsätze wieder zurückgegangen. Zudem sei die Kapazitätsauslastung mit 73,2 Prozent deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 83 Prozent gelegen. Steilemann forderte die Politik erneut zum Handeln auf: "Die deutsche Industrie braucht endlich einen konsequenten Kurs für mehr Wettbewerbsfähigkeit."