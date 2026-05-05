Unicredit meldet Rekordgewinn – Commerzbank-Angebot naht

Damit übertraf die Bank ebenfalls die Erwartungen. Die Unicredit, auch Mutterkonzern der Bank Austria, bestätigte zudem die Prognose.

Formales Angebot für Commerzbank erwartet

Am Montag hatten die Unicredit-Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung mit der Zustimmung zu einer Kapitalerhöhung von bis zu 6,7 Mrd. Euro den Weg für ein Commerzbank-Gebot freigemacht. Damit kann die Unicredit ihr Mitte März angekündigtes Angebot zur Übernahme sämtlicher Commerzbank-Anteile offiziell machen.

Ein formales Angebot will Unicredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag vorlegen, wie er vor kurzem der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) sagte. Die Unicredit ist mit Abstand größter Anteilseigner der Commerzbank vor dem deutschen Staat. Erst kürzlich präsentierte Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme, demzufolge rund 7.000 Stellen in Deutschland entfallen könnten. Das Institut mit Sitz in Mailand verspricht sich Vorteile im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden in Deutschland.