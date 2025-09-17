UniCredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien

Deutschland sei einer von drei Märkten, die für die Bank-Austria-Mutter in Bezug auf Übernahmen eine wesentliche Veränderung bedeuten würden, sagte Orcel. Die anderen seien Italien und Polen. Ein Geschäft in Deutschland sei zwar nicht zwingend notwendig. "Aber wir könnten damit zu den richtigen Konditionen erheblichen Mehrwert schaffen."

UniCredit hatte angekündigt, den Einfluss bei der Commerzbank wie geplant auszubauen. Dabei sollten erneut Terminkontrakte getauscht werden. Mit diesen Derivaten hatte sich die italienische Bank den Zugriff auf Commerzbank-Papiere gesichert. UniCredit, zu der auch die Bank Austria gehört, ist inzwischen mit großem Abstand der größte Aktionär der Commerzbank.